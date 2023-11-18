В Прилузье на обочине лесной дороги обнаружили труп пропавшего мужчины
- 19:00 18 ноября
- 18+
- Елизавета Петрова
Фото очевидцев
В Прилузье на обочине лесной дороги обнаружено тело человека. 18 ноября поиски пропавшего мужчины, которые осуществлял аварийно-спасательный отряд, были завершены. Об этом сообщает "Комиинформ".
15 ноября 61-летний житель поселка Орысь пошел пешком до поселка Ношуль пешком, в это время до него не могли дозвониться. Мужчине необходимо было пройти 10 километров.
Жена пропавшего обратилась в службу 112. Информацию сообщили полицейским и спасателям. Отряд выехал в район лесной дороги Ношуль-Орысь.
Пропавшего искали также местные жители. Они и нашли тело человека, которое находилось в кювете, на обочине дороги.
Сейчас устанавливается причина смерти мужчины, организована проверка.
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