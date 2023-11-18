В Прилузье на обочине лесной дороги обнаружили труп пропавшего мужчины

В Прилузье на обочине лесной дороги обнаружено тело человека. 18 ноября поиски пропавшего мужчины, которые осуществлял аварийно-спасательный отряд, были завершены. Об этом сообщает "Комиинформ".

15 ноября 61-летний житель поселка Орысь пошел пешком до поселка Ношуль пешком, в это время до него не могли дозвониться. Мужчине необходимо было пройти 10 километров.