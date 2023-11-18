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В Прилузье на обочине лесной дороги обнаружили труп пропавшего мужчины

В Прилузье на обочине лесной дороги обнаружили труп пропавшего мужчиныФото очевидцев

В Прилузье на обочине лесной дороги обнаружено тело человека. 18 ноября поиски пропавшего мужчины, которые осуществлял аварийно-спасательный отряд, были завершены.  Об этом сообщает "Комиинформ". 

15 ноября 61-летний житель поселка Орысь пошел пешком до поселка Ношуль пешком, в это время до  него не могли дозвониться. Мужчине необходимо было пройти 10 километров. 

Жена пропавшего обратилась в службу 112. Информацию сообщили полицейским и спасателям. Отряд выехал в район лесной дороги Ношуль-Орысь.

Пропавшего искали также местные жители. Они и нашли тело человека, которое находилось в кювете, на обочине дороги. 

Сейчас устанавливается причина смерти мужчины, организована проверка.

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