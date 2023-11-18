В Сыктывдинском районе Коми отремонтировали дорогу возле Палевиц

В Сыктывдинском районе Коми завершили ремонт дороги возле Палевиц. Об этом сообщают в региональном Минстрое. Дорожники совершили ресайклирование старого покрытия, выполнили работы по устройству нижнего и верхнего слоев дороги и укрепили обочины щебнем. Протяженность отремонтированного участка составляет более 4,8 км.

Ранее мы писали о том, что на одной из улиц Сыктывкара уменьшат ширину дороги. Здесь установят ограждающие конструкции. Одну из полос для движения машин сделают пешеходной. За строительными работами будут следить сотрудники прокуратуры.