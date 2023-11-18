В Сыктывдинском районе Коми отремонтировали дорогу возле Палевиц
- 17:00 18 ноября
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- Елизавета Петрова
Фото Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
В Сыктывдинском районе Коми завершили ремонт дороги возле Палевиц. Об этом сообщают в региональном Минстрое.
Дорожники совершили ресайклирование старого покрытия, выполнили работы по устройству нижнего и верхнего слоев дороги и укрепили обочины щебнем. Протяженность отремонтированного участка составляет более 4,8 км.
Ранее мы писали о том, что на одной из улиц Сыктывкара уменьшат ширину дороги. Здесь установят ограждающие конструкции. Одну из полос для движения машин сделают пешеходной. За строительными работами будут следить сотрудники прокуратуры.
Также мы писали о том, что 11 ноября в Затоне перед машиной срубили дерево, и оно упало прямо на дорогу, чудом не попав по ехавшим машинам.
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