В Коми наградили победителей конкурса "Лучший участковый полиции РК"
- 15:20 18 ноября
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- Елизавета Петрова
Фото МВД по Коми
В Коми наградили победителей конкурса "Лучший участковый полиции Республики Коми". Об этом сообщают в региональном МВД.
Награждение состоялось в МВД. Мероприятие было посвящено 100-летию со дня образования подразделений участковых инспекторов милиции органов внутренних дел. Его отмечают 17 ноября.
Участникам конкурса вручили награды. Первое место заняли Евгений Антипин и Илгар Мамедов - участковые уполномоченные полиции из Усинска и Княжпогостского района.
Ранее мы писали о том, что лучшим молодым полицейским Коми стала девушка. Конкурс проходил 27-28 сентября в Сыктывкаре. В рамках конкурса молодые люди разбирали пистолет Макарова, участвовали в спортивных состязаниях.
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