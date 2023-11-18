В Коми наградили победителей конкурса "Лучший участковый полиции РК"

В Коми наградили победителей конкурса "Лучший участковый полиции Республики Коми". Об этом сообщают в региональном МВД. Награждение состоялось в МВД. Мероприятие было посвящено 100-летию со дня образования подразделений участковых инспекторов милиции органов внутренних дел. Его отмечают 17 ноября.

Участникам конкурса вручили награды. Первое место заняли Евгений Антипин и Илгар Мамедов - участковые уполномоченные полиции из Усинска и Княжпогостского района.