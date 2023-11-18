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Уйба пристыдил местных перевозчиков за отказ от символики в поддержку СВО

Уйба пристыдил местных перевозчиков за отказ от символики в поддержку СВОФото с сайта rkomi.ru

Глава Коми Владимир Уйба возмутился тем, что местные транспортные перевозчики, а также рекламщики не согласны размещать патриотические надписи с поддержкой СВО.

"Я дал указание всем государственным структурам поддержать наших ребят и повесить эти надписи. А мне перевозчики, которые за наши с вами деньги возят пассажиров, говорят, что не будут этого делать", - написал Уйба в своем Telegram-канале.

Свою позицию транспортные компании, по словам губернатора, мотивировали опасениями за сохранность имущество.

"Значит, парни там гибнут, а мы боимся, что нам стекло разобьют", - возмутился он.

Уйба также отметил, что у многих военнослужащих, возвращающихся в нашу республику из зоны проведения спецоперации, возникают вопросы, почему в республике нет рекламных баннеров в поддержку СВО. Один из предпринимателей согласился повесить баннер за 2 тысячи рублей в сутки и через 20 дней его снял.

Губернатор выразил благодарность тем жителям Коми, кто помогает фронту, пишет письма военнослужащим и собирает гуманитарную помощь.

Ранее мы писали о том, что Владимир Уйба предложил убрать аборты из ОМС.

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