Уйба пристыдил местных перевозчиков за отказ от символики в поддержку СВО
- 12:00 18 ноября
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- Елизавета Петрова
Глава Коми Владимир Уйба возмутился тем, что местные транспортные перевозчики, а также рекламщики не согласны размещать патриотические надписи с поддержкой СВО.
"Я дал указание всем государственным структурам поддержать наших ребят и повесить эти надписи. А мне перевозчики, которые за наши с вами деньги возят пассажиров, говорят, что не будут этого делать", - написал Уйба в своем Telegram-канале.
Свою позицию транспортные компании, по словам губернатора, мотивировали опасениями за сохранность имущество.
"Значит, парни там гибнут, а мы боимся, что нам стекло разобьют", - возмутился он.
Уйба также отметил, что у многих военнослужащих, возвращающихся в нашу республику из зоны проведения спецоперации, возникают вопросы, почему в республике нет рекламных баннеров в поддержку СВО. Один из предпринимателей согласился повесить баннер за 2 тысячи рублей в сутки и через 20 дней его снял.
Губернатор выразил благодарность тем жителям Коми, кто помогает фронту, пишет письма военнослужащим и собирает гуманитарную помощь.
Ранее мы писали о том, что Владимир Уйба предложил убрать аборты из ОМС.
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