Уйба пристыдил местных перевозчиков за отказ от символики в поддержку СВО

Глава Коми Владимир Уйба возмутился тем, что местные транспортные перевозчики, а также рекламщики не согласны размещать патриотические надписи с поддержкой СВО.

"Я дал указание всем государственным структурам поддержать наших ребят и повесить эти надписи. А мне перевозчики, которые за наши с вами деньги возят пассажиров, говорят, что не будут этого делать", - написал Уйба в своем Telegram-канале.