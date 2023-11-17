Тревожные новости: в еще одном из городов Коми начали вводить карантин в школах

Ухтинцы сообщают, что школы №20 и №5 в были закрыты из-за карантина. В течение прошлой недели учеба была остановлена в отдельных классах из-за большого количества заболевших. Одна из мам поделилась информацией, что последнее объявление гласило о карантине в 16 классах школы №20, а затем было объявлено о полном закрытии школы.

Ранее школы в Усинске также отправились на вынужденные каникулы. Карантин продлится с 16 по 22 ноября включительно, и обучение для учащихся 1-9 классов полностью приостановлено. Учащиеся старших классов продолжат обучение, но с ограничениями. Все занятия будут проводиться в одном кабинете с целью уменьшить контакт между учащимися.