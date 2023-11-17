Тревожные новости: в еще одном из городов Коми начали вводить карантин в школах
- 17 ноября 14:30
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- Служба новостей
Ухтинцы сообщают, что школы №20 и №5 в были закрыты из-за карантина. В течение прошлой недели учеба была остановлена в отдельных классах из-за большого количества заболевших. Одна из мам поделилась информацией, что последнее объявление гласило о карантине в 16 классах школы №20, а затем было объявлено о полном закрытии школы.
Ранее школы в Усинске также отправились на вынужденные каникулы. Карантин продлится с 16 по 22 ноября включительно, и обучение для учащихся 1-9 классов полностью приостановлено. Учащиеся старших классов продолжат обучение, но с ограничениями. Все занятия будут проводиться в одном кабинете с целью уменьшить контакт между учащимися.
В учебных, культурных и спортивных учреждениях будет усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, таких как проведение дополнительных проверок по приему, поддержание оптимальных параметров микроклимата, регулярное проветривание, проведение дезинфекции и других необходимых мер. Учреждения культуры и спорта, обслуживающие взрослое население, будут работать в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
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