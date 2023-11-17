Экс-участника группы "Би-2" нашли мертвым в съемной квартире

Бывшего клавишника и ударника группы "Би-2" Николая Плявина нашли мертвым в квартире в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.



Тело музыканта обнаружили в съемной квартире на Фестивальной улице. По предварительным данным, смерть была ненасильственной. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.



По данным источника "Известий", мужчину обнаружил сын, после того как безуспешно пытался дозвониться отцу на мобильный. Последний раз он связывался с отцом 10 ноября. Тело Плявина было в крови, пишет газета.

Источник издания рассказал, что недавно состояние здоровья Плявина резко ухудшилось, сын трижды за месяц вызывал ему скорую. Музыкант жаловался на головокружение и невозможность встать.



Плявин находился в составе "Би-2" с 1999 по 2006 год. В группе также играл его брат Александр Плявин (с 2002 по 2006 год), он умер от рака в 2014 году. Плявины участвовали в записи альбомов "Мяу кисс ми" (2001) и Иnoмарки (2004). В них вошли песни "Моя любовь", "Мой рок-н-ролл", "Зажигать", "Последний герой", "Скользкие улицы" и другие наиболее известные песни группы, сообщает РБК.