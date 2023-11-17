В Коми тех, кто должен сажать лес, заподозрили в крупном мошенничестве

По поручению правительства, Рослесхоз провел масштабную проверку лесовосстановления в Коми. В результате проверки были выявлены нарушения требований. Иван Советников, руководитель Рослесхоза, сообщил об этом журналистам.

Специалисты осмотрели компенсационное лесовосстановление и возникли вопросы к бывшему министру природных ресурсов Коми, Алексею Кузнецову. Было обнаружено грубое нарушение лесовосстановления, включая и другие регионы. В результате проверки было выявлено 11 контрактов, свидетельствующих о хищении денег. Материалы были переданы правоохранительным органам, а виновные будут привлечены к ответственности. В настоящее время проводятся дополнительные проверки, так как речь идет о значительных суммах и мошеннических действиях.