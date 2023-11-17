В Коми тех, кто должен сажать лес, заподозрили в крупном мошенничестве
- 17 ноября 11:00
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- Служба новостей
По поручению правительства, Рослесхоз провел масштабную проверку лесовосстановления в Коми. В результате проверки были выявлены нарушения требований. Иван Советников, руководитель Рослесхоза, сообщил об этом журналистам.
Специалисты осмотрели компенсационное лесовосстановление и возникли вопросы к бывшему министру природных ресурсов Коми, Алексею Кузнецову. Было обнаружено грубое нарушение лесовосстановления, включая и другие регионы. В результате проверки было выявлено 11 контрактов, свидетельствующих о хищении денег. Материалы были переданы правоохранительным органам, а виновные будут привлечены к ответственности. В настоящее время проводятся дополнительные проверки, так как речь идет о значительных суммах и мошеннических действиях.
Рослесхоз намерен продолжать проверки в этой области. Иван Советников отметил, что по-прежнему существуют люди, которые предпочитают получить незаконную прибыль вместо того, чтобы заниматься лесовосстановлением, сообщает "Комиинформ".
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