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УГТУ обязали выплатить 15 миллионов рублей за нарушения миграционного законодательства

УГТУ обязали выплатить 15 миллионов рублей за нарушения миграционного законодательства

Ухтинский государственный технический университет решил обратиться в Арбитражный суд с 37 исковыми заявлениями, в которых просит признать незаконными и отменить постановления ОМВД по Ухте о назначении штрафов на общую сумму 15 миллионов рублей. Эти штрафы были наложены полицией за нарушения миграционного законодательства.

Из 37 исковых заявлений, два относятся к неуведомлению образовательной или научной организацией о предоставлении академического отпуска и о завершении или прекращении обучения иностранного гражданина. Остальные 35 исковых заявлений связаны с непринятием приглашающей стороной мер по обеспечению соблюдения режима пребывания или проживания иностранных граждан в Российской Федерации.

Все исковые заявления УГТУ были приняты к производству, и в настоящее время постановления ОМВД по Ухте обжалуются в Арбитражном суде, сообщает БНК.

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