За неделю в Коми на 15 % выросла цена на куриные яйца
- 16:30 15 ноября
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- Служба новостей
В октябре инфляция в республике Коми выросла на 1,1%, по данным республиканского государственного статистического комитета. С начала 2023 года инфляция в регионе составила 5,5%.
Куриные яйца оказались продуктом, который подорожал наиболее значительно. В октябре их стоимость выросла на 15%. Растворимый кофе также подорожал на 12%, а индейка подешевела на 9%.
Среди овощей наибольший рост цен наблюдался у помидоров, которые подорожали на 51%. Чеснок подорожал на 16%, бананы на 9%, апельсины на 6%, зелень свежая, свекла и замороженные овощи на 3%. Цены на орехи и сухофрукты выросли на 2%.
Однако некоторые продукты подешевели. Огурцы подешевели на 15%, картофель на 7%, яблоки на 6%, груши на 5%, белокочанная капуста на 4%, морковь на 3%, а лук репчатый на 2%.
Среди других товаров и продуктов питания сосиски и сардельки подешевели на 5%, фруктово-ягодные соки на 4%, полукопченые и варено-копченые колбасы, подсолнечное и оливковое масло, стерилизованное молоко, йогурты, сахар, пшеничная мука и гречневая крупа-ядрица подешевели на 2-3%.
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