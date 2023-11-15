За неделю в Коми на 15 % выросла цена на куриные яйца

В октябре инфляция в республике Коми выросла на 1,1%, по данным республиканского государственного статистического комитета. С начала 2023 года инфляция в регионе составила 5,5%.

Куриные яйца оказались продуктом, который подорожал наиболее значительно. В октябре их стоимость выросла на 15%. Растворимый кофе также подорожал на 12%, а индейка подешевела на 9%.