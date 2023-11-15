Василиса Володина назвала даты рождения тех, кому 2024 год принесет деньги

Немного хороших новостей от Василисы Володиной, которая рассказала, кому наступающий 2024 год принесет финансовые возможности. "Хоть Нептун и мистер Иллюзия, а все равно готов помогать. И деньгами тоже", — сообщила астролог в своем Telegram-канале и привела список с датами рождения тех, кого в будущем году это коснется напрямую, сообщает портал Super!

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