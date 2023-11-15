В Коми клиника выплатила пациентке более 420 тысяч рублей
- 10:30 15 ноября
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- Служба новостей
Жительница Печоры обратилась в стоматологическую клинику для установки зубных протезов. Ожидания не оправдались. Установленные зубы выпали, несмотря на многочисленные примерки и коррекцию мосты доставляли дискомфорт.
В ответ на претензию клиника предложила пациентке закончить ортопедическое лечение и получить расширенную гарантию до пяти лет, но она отказалась: доверие к этому медучреждению было утрачено.
За расторжением договора, возвратом уплаченной суммы, выплатой неустойки и штрафа потребитель медицинских услуг обратилась в суд. И апелляционная инстанция удовлетворила требования, обязав клинику выплатить истцу 428 тыс. рублей.
Судебный пристав ОСП по г. Печоре направила юридическому лицу постановление о возбуждении исполнительного производства посредством портала Госуслуг и в обеспечительных целях наложила арест на счета в размере суммы, необходимой для уплаты долга.
Получив электронный документ, должник немедленно оплатил задолженность.
Деньги направлены взыскателю. Исполнительное производство окончено. Арест со счетов клиники снят, сообщили в УФССП по Коми.
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