В Коми клиника выплатила пациентке более 420 тысяч рублей

Жительница Печоры обратилась в стоматологическую клинику для установки зубных протезов. Ожидания не оправдались. Установленные зубы выпали, несмотря на многочисленные примерки и коррекцию мосты доставляли дискомфорт.

В ответ на претензию клиника предложила пациентке закончить ортопедическое лечение и получить расширенную гарантию до пяти лет, но она отказалась: доверие к этому медучреждению было утрачено.