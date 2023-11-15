В Госдуме предлагают ужесточить продажу пива в розлив навынос
- 09:00 15 ноября
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- Служба новостей
В Государственной Думе России было предложено ужесточить продажу пива в розлив на вынос. Первый заместитель председателя фракции "Справедливая Россия — за правду" Дмитрий Гусев инициировал изменения к закону "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта" (171-ФЗ).
Парламентарий считает необходимым внести новый термин в действующее законодательство - "розничная продажа в розлив на вынос пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи". Он также отметил, что требуется определить особенности регулирования такой формы продажи.
На данный момент законодательство предусматривает два типа продажи алкогольной продукции - розничную торговлю и продажу в общественных местах. У каждого из этих вариантов имеются свои правила и требования. Например, магазины обязаны соблюдать требования, защищающие права потребителей, а также обеспечивать прослеживаемость продукции. На этикетке бутылки пива должна быть указана информация о составе, сроке годности, производителе и другие детали.
Однако продажи пива в розлив на вынос отличаются от этого подхода: продавцы сами разливают пиво в емкости и закупоривают их. В таких случаях недобросовестные продавцы могут продавать низкокачественную продукцию по завышенной цене, не соблюдать сроки годности после вскрытия контейнеров, продавать пиво без учета несколько раз по одним и тем же документам, а также использовать гибридные форматы продаж, когда магазин функционирует как розничная точка и общепит и т.д.
Поэтому депутат предлагает обязать продавцов таких мест только однократно закупоривать бутылки таким образом, чтобы было видно, что они не вскрывались. Также предлагается размещать этикетку на пиве и других напитках с информацией о составе, сроке годности и другой обязательной информации в соответствии с законодательством, сообщают "Известия".
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