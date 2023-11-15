В Госдуме предлагают ужесточить продажу пива в розлив навынос

В Государственной Думе России было предложено ужесточить продажу пива в розлив на вынос. Первый заместитель председателя фракции "Справедливая Россия — за правду" Дмитрий Гусев инициировал изменения к закону "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта" (171-ФЗ).

Парламентарий считает необходимым внести новый термин в действующее законодательство - "розничная продажа в розлив на вынос пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи". Он также отметил, что требуется определить особенности регулирования такой формы продажи.