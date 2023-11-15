Синоптики предупредили об опасном гололеде в Коми
- 09:00 15 ноября
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- Татьяна Зубова
Сегодня, 15 ноября, в Коми установится облачная погода с прояснениями, сообщили в Центе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми.
Синоптики обещают небольшой снег, а иногда мокрый снег. В некоторых районах республики ожидается опасная гололедица. Будет дуть небольшой ветер западной четверти около 4-9 метров в секунду.
На юге региона установится относительно теплая погода, температура здесь остановится в районе +1...-4С, в северной части ночью ожидается небольшой мороз около 5...-10С, днем чуть теплее -1...-6°С.
В столице республики специалисты прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Возможны небольшие осадки: снег и мокрый снег. Небольшой западный и юго-западный ветер достигнет скорости не больше 4-9 метров в секунду. Температура ночью и днем остановится на отметке -1...+1С.
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