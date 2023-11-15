Синоптики предупредили об опасном гололеде в Коми

Сегодня, 15 ноября, в Коми установится облачная погода с прояснениями, сообщили в Центе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми.

Синоптики обещают небольшой снег, а иногда мокрый снег. В некоторых районах республики ожидается опасная гололедица. Будет дуть небольшой ветер западной четверти около 4-9 метров в секунду.