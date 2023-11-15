В Коми обнаружили очаги малярийных комаров

Ученые-энтомологи Коми обнаружили в регионе очаги малярийных комаров. Опасные насекомые зафиксированы в Сыктывкаре и Корткеросском районе, сообщает телеканал "Коми Гор". Отметим, последний раз малярийные комары встречались в республике около полутора десятка лет назад. Напомним, анофелес (научное название малярийного комара) является переносчиком паразитарной тропической болезни, малярии.

При этом методов борьбы с опасным насекомыми немного. Ученые рекомендуют администрации муниципалитета осушить место их обитания (так в свое время поступили в Палевицах Сыктывдинского района) или благоустроить территорию (после установки берегоукрепительных сооружений в Кировском парке Сыктывкара территория также стала безопасной).