В Коми обнаружили очаги малярийных комаров
- 08:30 15 ноября
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- Татьяна Зубова
Ученые-энтомологи Коми обнаружили в регионе очаги малярийных комаров. Опасные насекомые зафиксированы в Сыктывкаре и Корткеросском районе, сообщает телеканал "Коми Гор". Отметим, последний раз малярийные комары встречались в республике около полутора десятка лет назад.
Напомним, анофелес (научное название малярийного комара) является переносчиком паразитарной тропической болезни, малярии.
При этом методов борьбы с опасным насекомыми немного. Ученые рекомендуют администрации муниципалитета осушить место их обитания (так в свое время поступили в Палевицах Сыктывдинского района) или благоустроить территорию (после установки берегоукрепительных сооружений в Кировском парке Сыктывкара территория также стала безопасной).
Напомним, ранее сыктывкарцев напугали множество насекомых недалеко от одного из домов города. Жители предположили, что это блохи.
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