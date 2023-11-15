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В зоне СВО погиб боец из Коми

В зоне СВО погиб боец из Коми Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В зоне военной спецоперации погиб Андрей Полещиков из Коми. Печальную новость сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владимир Уйба.

Сержант Андрей Полещиков - уроженец Емвы Княжпогостского района. На фронте он выполнял боевые задачи в должности стрелка мотострелкового отделения.

"Царствие небесное российскому воину", - написал губернатор.

Напомним, ранее житель Сыктывкара украл с могилы участника военной спецоперации флаг и катался с ним по городу на личном авто, выдавая себя за разведчика. При этом в ходе расследования выяснилось, что злоумышленник не имеет никакого отношения к военной службе. Мать погибшего не захотела спускать с рук такое "кощунство" и написала заявление в полицию. В течение нескольких часов осквернителя могилы задержали правоохранители. Теперь горожанину грозит уголовная ответственность.

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