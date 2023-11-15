В зоне СВО погиб боец из Коми

Напомним, ранее житель Сыктывкара украл с могилы участника военной спецоперации флаг и катался с ним по городу на личном авто, выдавая себя за разведчика. При этом в ходе расследования выяснилось, что злоумышленник не имеет никакого отношения к военной службе. Мать погибшего не захотела спускать с рук такое "кощунство" и написала заявление в полицию. В течение нескольких часов осквернителя могилы задержали правоохранители. Теперь горожанину грозит уголовная ответственность.