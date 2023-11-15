В зоне СВО погиб боец из Коми
- 08:00 15 ноября
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- Татьяна Зубова
В зоне военной спецоперации погиб Андрей Полещиков из Коми. Печальную новость сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владимир Уйба.
Сержант Андрей Полещиков - уроженец Емвы Княжпогостского района. На фронте он выполнял боевые задачи в должности стрелка мотострелкового отделения.
"Царствие небесное российскому воину", - написал губернатор.
Напомним, ранее житель Сыктывкара украл с могилы участника военной спецоперации флаг и катался с ним по городу на личном авто, выдавая себя за разведчика. При этом в ходе расследования выяснилось, что злоумышленник не имеет никакого отношения к военной службе. Мать погибшего не захотела спускать с рук такое "кощунство" и написала заявление в полицию. В течение нескольких часов осквернителя могилы задержали правоохранители. Теперь горожанину грозит уголовная ответственность.
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