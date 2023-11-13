Сыктывкарец похитил флаг с могилы участника СВО и катался с ним по городу

Сыктывкарец похитил флаг с могилы разведчика - участника СВО и катался с ним по столице. Об этом сообщила мать погибшего.

Как выяснилось, кража произошла 5 ноября, в День военной разведки. Женщина пришла на могилу к покойному сыну, чтобы поздравить его с праздником, и обнаружила пропажу.

"Я долго думала... кому же это надо.. У кого поднялась рука сделать это.... Слезы от обиды и боли лились рекой....", - пишет горожанка (орфография и пунктуация автора сохранены, - примечание редакции).

Она написала заявление в полицию с требованием найти и наказать хулигана. Спустя несколько часов после обращения правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался ранее неоднократно судимый за убийство 43-летний местный житель столицы Коми.

Выяснилось, что злоумышленник открутил отверткой флагшток, установил флаг на автомобиль и "рассекал" по Сыктывкару, выдавая себя за разведчика (фактически мужчина не имеет никакого отношения к военной службе).