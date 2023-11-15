Причастность сыктывкарской школьницы к убийству котенка не установлена
- 06:30 15 ноября
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- Татьяна Зубова
В полиции Сыктывкара завершили проверку по факту инцидента с котенком в школе №4. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МВД по Коми.
В материалах дела уточняется, что в ходе следствия были опрошены все свидетели и участники случившегося, проведен осмотр места, где подросток нашла котенка, а также изучены все камеры наблюдения. В результате проверки достоверных данных о том, что именно школьница виновна в гибели животного, не обнаружено.
В отделе дознания УМВД России по городу Сыктывкару возбудили уголовное дело по ч.1 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Личность злоумышленника устанавливается.
Напомним, ранее в социальных сетях региональных пабликов распространилась информация о девятикласснице, что "разгуливала" по школе с останками расчлененного котенка. Тогда учащиеся и родители предположили, что именно подросток расправилась с животным и сделала это прямо в туалете общеобразовательного учреждения.
Позднее в городском управлении образования заявили, что для проблемных подростков разработают индивидуальные образовательные маршруты. Однако такое решение не устроило родителей учащихся школы. Они потребовали, чтобы девочек исключили.
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