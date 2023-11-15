Причастность сыктывкарской школьницы к убийству котенка не установлена

В полиции Сыктывкара завершили проверку по факту инцидента с котенком в школе №4. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МВД по Коми.

В материалах дела уточняется, что в ходе следствия были опрошены все свидетели и участники случившегося, проведен осмотр места, где подросток нашла котенка, а также изучены все камеры наблюдения. В результате проверки достоверных данных о том, что именно школьница виновна в гибели животного, не обнаружено.