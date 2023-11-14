В Коми из "мертвого" поселка "вычеркнули" последнего жителя

Поселок Седъюдор в Коми был признан закрывающимся около 10 лет назад, и жители начали переселяться в другие населенные пункты, в том числе в Емву. Местные власти высказали инициативу о полном ликвидировании поселка, но окончательное решение не было принято из-за того, что остался только один человек, зарегистрированный в этом поселке.

На заседании Государственного совета Коми был рассмотрен закон об упразднении поселка Седъюдор, который был предложен администрацией Княжпогостского района. Согласно информации, в поселке не было зарегистрированных граждан, но некоторые земельные участки все еще принадлежат жителям Ухты и Сыктывкара. После ликвидации поселка жилые дома и земельные участки останутся в собственности их владельцев.