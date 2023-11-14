В Коми из "мертвого" поселка "вычеркнули" последнего жителя
- 11:30 14 ноября
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- Служба новостей
Поселок Седъюдор в Коми был признан закрывающимся около 10 лет назад, и жители начали переселяться в другие населенные пункты, в том числе в Емву. Местные власти высказали инициативу о полном ликвидировании поселка, но окончательное решение не было принято из-за того, что остался только один человек, зарегистрированный в этом поселке.
На заседании Государственного совета Коми был рассмотрен закон об упразднении поселка Седъюдор, который был предложен администрацией Княжпогостского района. Согласно информации, в поселке не было зарегистрированных граждан, но некоторые земельные участки все еще принадлежат жителям Ухты и Сыктывкара. После ликвидации поселка жилые дома и земельные участки останутся в собственности их владельцев.
Глава Княжпогостского района сообщил депутатам, что программа по переселению была завершена, и что гражданин, который был зарегистрирован в поселке, был снят с регистрационного учета. Однако некоторые сообщения в социальных сетях указывают на то, что этот человек все еще находится в поселке. Администрация района утверждает, что данный вопрос был обжалован и будет рассмотрен в суде, и предоставила документы, подтверждающие снятие этого человека с регистрационного учета и прекращение его права собственности на жилой дом.
Таким образом, окончательное решение об упразднении поселка Седъюдор еще не было принято, но были предприняты шаги для его ликвидации на основе судебного решения и снятия последнего зарегистрированного человека с учета.
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