Долгожданный ремонт Дома молодежи в Ухте затягивается

Мэр Ухты Магомед Османов рассказал о ходе ремонта в местном Доме молодежи. По словам градоначальника, несмотря на то, что работы затянулись, многое уже сделано: в зрительном зале залито основание пола, обустроено основание сцены, установлены батареи и металлическая конструкция звукооператорной. В холле стены подготовлены под покраску, идут электромонтажные работы. Параллельно идет закупка оборудования, пишет БНК. "По контракту объект должен быть сдан в декабре, но подрядная организация работает с отставанием, поэтому контроль за ходом работ усилим. Подрядчик будет ежедневно отчитываться о проделанной за сутки работе. Добавлю, что обновлённый Дом молодежи совместит в себе элементы исторического декора за счет восстановленной лепнины и современных решений. Уверен, что учреждение станет центром притяжения ухтинской молодежи", — отметил мэр.

Дом молодежи находится в здании бывшего кинотеатра "Дружба", который построен еще в 1958 году. Объект "имеет высокую степень изношенности", требуется капремонт внутренних помещений, систем коммуникации с учетом потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных, необходимо повысить энергоэффективность здания.

Финансирование на эти работы удалось получить по федеральной линии. В 2022 году Дом молодежи принял участие в конкурсе Агентства по делам молодежи России "Регион для молодых": победителям предоставляли субсидии на программы комплексного развития молодежной политики. На эти средства проведут ремонт, закупят оборудование, начнут реализацию проектов.

В учреждении два хореографических коллектива со званием "Образцовый", 20 клубов для молодежи: японская анимация, K-POP, паропанк (стимпанк), фото-кино, видеолюбители, историческое фехтование. Занимается в них свыше 300 человек.