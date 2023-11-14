Правительство утвердило предельный рост тарифов на "коммуналку" в Коми в 2024 году

В Коми рассчитали, что с июля следующего года тарифы на коммунальные услуги в среднем по региону могут вырасти на 9,5%. Однако в некоторых муниципалитетах этот рост может составить 4% сверху указанного значения. Правительство России утвердило предельные значения индексов изменения размера платы за коммунальные услуги на период с 2024 по 2028 годы. В соответствии с этими значениями плата за коммунальные услуги не может превысить установленные предельные значения, с учетом допустимых отклонений. Глава Коми подпишет указ, утверждающий предельные (максимальные) индексы изменения платы за коммунальные услуги в муниципалитетах.

В правительственном распоряжении указывается индекс для каждого региона. В случае Коми это значение составляет 9,5%. Распоряжение также содержит предельные отклонения от индексов для отдельных муниципалитетов. В 2024 году в республике это значение не должно превышать 4%, а в период с 2025 по 2028 годы — 2,1% (в период с 2019 по 2023 годы для региона действовало значение 2,4%).

Таким образом, в некоторых муниципалитетах Коми тарифы на коммунальные услуги с середины 2024 года могут увеличиться не более чем на 13,5%.

В 2023 году тарифы на коммунальные услуги в Коми не повышались. Однако в 2022 году это произошло дважды. Первое повышение составило 4,1% плюс 2,4%, а второе — 9% плюс 2,4%. Согласно данным республиканского комитета по тарифам, после первого повышения плата населения за ЖКУ в 2022 году в среднем увеличилась на 3,88%. В декабре того же года она выросла на 8,52% по сравнению с ноябрем.