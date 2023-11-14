Министр здравоохранения Коми намерен продолжить работу в зоне СВО
- 09:30 14 ноября
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- Служба новостей
В передаче "Итоги недели с Ирадой Зейналовой" была представлена интересная информация о руководителе регионального Минздрава, Игоре Дягилеве. Ранее он отправился на службу в зону специальной военной операции, но его полугодовой контракт скоро истекает. Однако, по словам самого Дягилева, он собирается продлить свой контракт.
В эфире программы говорилось о госпитале в Луганске, где работают чиновники, временно занимающие должность врачей. Игорь Дягилев в интервью с корреспондентом поделился своими мыслями и опытом работы в этом госпитале. Он заявил, что никогда не считал себя "большим человеком" и всегда относился к своей работе с самым серьезным подходом. А с самого начала своей службы стал трудиться простым травматологом.
Отметим, что напарником Игоря Дягилева в этом госпитале является заместитель председателя правительства Ульяновской области, Сергей Кучиц. Оба они ежедневно работают врачами и проводят по 16 часов на смене, что требует большой выдержки.
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