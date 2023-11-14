Министр здравоохранения Коми намерен продолжить работу в зоне СВО

В передаче "Итоги недели с Ирадой Зейналовой" была представлена интересная информация о руководителе регионального Минздрава, Игоре Дягилеве. Ранее он отправился на службу в зону специальной военной операции, но его полугодовой контракт скоро истекает. Однако, по словам самого Дягилева, он собирается продлить свой контракт.

В эфире программы говорилось о госпитале в Луганске, где работают чиновники, временно занимающие должность врачей. Игорь Дягилев в интервью с корреспондентом поделился своими мыслями и опытом работы в этом госпитале. Он заявил, что никогда не считал себя "большим человеком" и всегда относился к своей работе с самым серьезным подходом. А с самого начала своей службы стал трудиться простым травматологом.