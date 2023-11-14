В Сыктывдине местные жители обнаружили в реке тело мертвого мужчины
- 08:30 14 ноября
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- Татьяна Зубова
В Сыктывдинском районе в реке обнаружили тело мертвого мужчины. Информацию об этом подтвердили в Сыктывкарском аварийно-спасательном отряде "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС.
Как пояснили в ведомстве, сигнал о погибшем мужчине поступил в пятницу, 10 ноября. Жители поселка Кемьяр обнаружили в реке Лэпью тело 71-летнего пенсионера и обратились к спасателям, чтобы те помогли извлечь его из воды.
По факту случившегося организована проверка для установления причин гибели сельчанина. По предварительным данным, смерть не носила криминальный характер.
Напомним, ранее в Коми утонул мужчина, который переправлял на лодке свою знакомую. Сам сельчанин шел рядом в брод. В какой-то момент мужчина оступился, потерял равновесие и ушел под воду прямо на глазах у испуганной женщины. На место происшествия выезжали спасатели. Они обследовали дно реки с помощью эхолота.
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