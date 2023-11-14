В Сыктывдине местные жители обнаружили в реке тело мертвого мужчины

В Сыктывдинском районе в реке обнаружили тело мертвого мужчины. Информацию об этом подтвердили в Сыктывкарском аварийно-спасательном отряде "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС.

Как пояснили в ведомстве, сигнал о погибшем мужчине поступил в пятницу, 10 ноября. Жители поселка Кемьяр обнаружили в реке Лэпью тело 71-летнего пенсионера и обратились к спасателям, чтобы те помогли извлечь его из воды.