В Удоре жители нескольких деревень оказались оторваны от большой земли из-за уплывшего моста

В Удоре жители нескольких деревень оказались оторваны от "большой земли". Информация об этом появилось в паблике "Моя Муфтюга" во ВКонтакте. Дело в том, что мост, соединяющий сельчан Пучкомы, Коптюги, Чупрово и Муфтюги, унесло течением. Теперь жители вынуждены переправляться на лодке, рискуя собственной жизнью, без спасательных жилетов.

Помимо транспортных проблем остро стоит вопрос доставки продуктов и лекарств. Местные жители сообщили о полном отсутствии медицины в деревнях: лекарства доставляют попутчики. Есть действующий магазин, но товар привозят редко из-за проблем с дорогами.

Глава Удорского района Николай Жилин подтвердил, что моста через реку никогда не было, а сооруженный местными жителями трапик унесло течением.