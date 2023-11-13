В Сыктывкаре появился новый пост скорой помощи

Ранее, время прибытия бригад к месту вызова в данном районе составляло около 15 минут, а теперь это займет всего 5-7 минут.

Ежедневно, диспетчерский центр на улице Бабушкина в Сыктывкаре принимает до 600-700 вызовов скорой помощи, из которых 350-400 приходится на столицу Коми. До настоящего момента, в городе функционировала 21 бригада, выезжающая из центральной подстанции на улице Кирова, а также шесть бригад со стационара, расположенного в Эжвинской городской больнице. Однако, с начала ноября количество бригад было увеличено на три, что позволило создать новую базу в микрорайоне Орбита.