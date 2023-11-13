В Сыктывкаре появился новый пост скорой помощи
- 16:30 13 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
Бригады экстренной медицинской помощи в столице Коми станут еще более оперативными благодаря открытию нового поста в микрорайоне Орбита.
Ранее, время прибытия бригад к месту вызова в данном районе составляло около 15 минут, а теперь это займет всего 5-7 минут.
Ежедневно, диспетчерский центр на улице Бабушкина в Сыктывкаре принимает до 600-700 вызовов скорой помощи, из которых 350-400 приходится на столицу Коми. До настоящего момента, в городе функционировала 21 бригада, выезжающая из центральной подстанции на улице Кирова, а также шесть бригад со стационара, расположенного в Эжвинской городской больнице. Однако, с начала ноября количество бригад было увеличено на три, что позволило создать новую базу в микрорайоне Орбита.
Это решение значительно повлияет на скорость оказания экстренной медицинской помощи жителям данного района. Больше нет необходимости ждать долгих 15 минут до приезда бригады - теперь она будет на месте уже через 5-7 минут после звонка с просьбой о помощи. Прошлые задержки вызывали недовольство у местных жителей, поскольку в критической ситуации каждая минута имеет огромное значение.
Открытие новой базы в микрорайоне Орбита для бригад экстренной медицинской помощи стало возможным благодаря сотрудничеству местных властей и государственных организаций. Это позволило обеспечить надлежащие условия для быстрого выезда бригад к местам происшествий.
На данный момент проводятся работы по увеличению количества бригад и совершенствованию их технической оснащенности. Кроме того, планируется расширение диспетчерского центра на улице Бабушкина с целью более эффективного распределения вызовов и оперативного реагирования на каждый случай.
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