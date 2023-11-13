В Коми прибыли первые 3 из 38 новых автобусов
- 16:00 13 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
В Республике Коми состоялось важное мероприятие - три новых автобуса были получены и уже готовы отправиться на работу. Эти автобусы будут обслуживать муниципальные маршруты в Ижемском и Усть-Цилемском районах.
А это только начало - до 1 февраля 2024 года планируется закупка целых 38 автобусов. Это стало возможным благодаря президентской программе, которая финансируется за счет межбюджетных трансфертов. Интересно отметить, что Коми стала первым регионом, который получил новую технику в рамках этой программы.
Лично глава Коми Владимир Уйба вручил ключи от трех автобусов руководителям администраций 13 ноября. Это подчеркивает важность данного события для региона. В ходе вручения ключей глава региона отметил, что понимает проблему обновления автобусного парка, так как объемы перевозок в Республике Коми достаточно значительны.
Он также отметил, что первым приоритетом была замена школьных автобусов, и сегодня все они соответствуют российским нормативам. После этого, регион включился в программу по замене автобусов в муниципалитетах, что можно рассматривать как движение вперед.
Обновление автобусного парка является важным шагом в развитии и улучшении транспортной инфраструктуры Республики Коми. Новые транспортные средства обеспечат более комфортные условия для пассажиров и повысят качество пассажирских перевозок. Жители региона с нетерпением ждут, когда новые автобусы «заступят» на работу и облегчат их повседневную жизнь.
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