В Коми прибыли первые 3 из 38 новых автобусов

А это только начало - до 1 февраля 2024 года планируется закупка целых 38 автобусов. Это стало возможным благодаря президентской программе, которая финансируется за счет межбюджетных трансфертов. Интересно отметить, что Коми стала первым регионом, который получил новую технику в рамках этой программы.

Лично глава Коми Владимир Уйба вручил ключи от трех автобусов руководителям администраций 13 ноября. Это подчеркивает важность данного события для региона. В ходе вручения ключей глава региона отметил, что понимает проблему обновления автобусного парка, так как объемы перевозок в Республике Коми достаточно значительны.