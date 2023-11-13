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Житель Коми изготовил самодельный пистолет и попал под суд

Житель Коми изготовил самодельный пистолет и попал под судФото из архива редакции

В Печоре полицейские разоблачили опасного преступника, замешанного в незаконном обороте оружия. Как выяснилось, виновным оказался 60-летний житель города, который изготовил самодельное огнестрельное оружие.

Представляете себе такое? Гражданин, находясь в своем доме, своими руками смастерил нарезной короткоствольный пистолет. Благодаря заключению баллистической экспертизы удалось установить, что оружие, созданное им, было готово к использованию.

Полицейские оперативно провели обыск по дому подозреваемого и изъяли опасное оружие, предотвратив тем самым возможное преступление. Благодаря их неравнодушным действиям, жители города Печора могут быть уверены в своей безопасности.

Сейчас следователь от ОМВД России по г. Печоре возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого. Мужчину ожидает наказание, которое справедливо предусмотрено по законодательству Российской Федерации - статьей 223 Уголовного Кодекса. Это статья о незаконном изготовлении, переделке или ремонте огнестрельного оружия и его основных частей.

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