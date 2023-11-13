Житель Коми изготовил самодельный пистолет и попал под суд

Представляете себе такое? Гражданин, находясь в своем доме, своими руками смастерил нарезной короткоствольный пистолет. Благодаря заключению баллистической экспертизы удалось установить, что оружие, созданное им, было готово к использованию.

Полицейские оперативно провели обыск по дому подозреваемого и изъяли опасное оружие, предотвратив тем самым возможное преступление. Благодаря их неравнодушным действиям, жители города Печора могут быть уверены в своей безопасности.