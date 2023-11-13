Жители Коми шьют масксети для бойцов СВО

Работают волонтёры 7 дней в неделю, отдавая всё свое свободное время. За этим важным делом стоят настоящие героини, которые не только неравнодушны к судьбе своей страны, но и готовы вкладываться в масштабные операции для обеспечения победы.

Каждую сеть, созданную этими благородными женщинами, украшают иконы или листы из 90-го Псалма. Это символичное дополнение позволяет воинам чувствовать поддержку и бережное отношение, даже когда они находятся в самых экстремальных условиях.