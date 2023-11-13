Жители Коми шьют масксети для бойцов СВО
- 09:30 13 ноября
- 0+
- Дмитрий Толстенёв
В организации "Своих не бросаем" Печоры доблестные девушки снова продемонстрировали свою преданность делу защиты отечества. Они создали артель по изготовлению сетей для маскировки, которые используются на передовой.
Работают волонтёры 7 дней в неделю, отдавая всё свое свободное время. За этим важным делом стоят настоящие героини, которые не только неравнодушны к судьбе своей страны, но и готовы вкладываться в масштабные операции для обеспечения победы.
Каждую сеть, созданную этими благородными женщинами, украшают иконы или листы из 90-го Псалма. Это символичное дополнение позволяет воинам чувствовать поддержку и бережное отношение, даже когда они находятся в самых экстремальных условиях.
Такая инициатива волонтеров возникла еще на старте специальной военной операции. Было принято решение, что победа куется не только на передовой, но и в тылу. Именно поэтому все члены артели, включая детей, молодежь и добровольцев, помогают создавать не только маскировочные сети, но и блиндажные свечи, собирать гуманитарную помощь и паковать посылки.
Очередную маскировочную сеть сплели наши неравнодушные женщины в Усть-Вымском районе. В этом деле им оказали поддержку представители ветеранских организаций пгт. Жешарт. В их руках сильно связано будущее родины, и они с радостью присоединились к усилиям инициативной команды.
В этой команде ведущую роль играют Степан Манжу - соцкоординатор отделения фонда "Защитники Отечества" в Усть-Вымском районе, Наталья Бобина - организатор волонтёрского общества "Масксети Усть-Вымского района" и Татьяна Запоточная - спецотделения разработки и реализации программ.
Такими маленькими шагами, неравнодушные женщины и их патриотический актив помогают защитить наше государство и сплотить народ вокруг общей цели. Их труд и преданность должны быть оценены и признаны всеми нами. Ведь именно такие люди создают настоящие победы и защищают наше будущее.
...