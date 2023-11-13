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В Усинске осудили начальника полиции за избиение потерпевшего в изоляторе

В Усинске осудили начальника полиции за избиение потерпевшего в изоляторе Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Усинске заместитель начальника ОМВД России избил задержанного и попал под суд. Такую информацию опубликовали в пресс-службе судов по Коми.

В материалах дела уточняется, что правоохранитель при разговоре с задержанным позволял себе нецензурную брань и оскорбления в адрес потерпевшего. Кроме этого, полицейский не менее одного раза ударил горожанина по лицу кулаком.

Служащего признали виновным в превышении полномочий с применением насилия и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, мужчине в течение трех лет запрещено занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ. Приговор в законную силу еще не вступил.

Напомним, ранее экс-прокурор из Воркуты, по вине которого подросток стал инвалидом, отправился в зону СВО. Таким образом мужчина не только покинул места лишения свободы, но и законно освободил себя от выплаты компенсации в пользу семьи потерпевшего.

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