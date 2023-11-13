Очевидцы засняли на видео погоню воркутинской полиции за "Газелью"

В Воркуте очевидцы засняли на видео погоню в духе голливудского кино. Водитель "Газели" в течение нескольких часов пытался скрыться от полицейских. Как сообщают свидетели случившегося, вчера, 13 ноября, в около двух часов дня горожанин украл банкомат, расположенный на Береговой улице в районе бывшего магазина "Огонек". Видео смотрите в нашем телеграм-канале. Подробности случившегося выясняются.



Напомним, ранее в Ухте автомастер устроил погоню в центре города. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сел за руль чужого авто и отправился за спиртным в круглосуточный магазин. Однако отовариться злоумышленник не успел. Его задержали Госавтоинспекторы прежде, чем он добрался до места.



Позднее ухтинцу пришлось ответить перед судом. В ходе заседания он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Кроме этого, мужчина принес извинения потерпевшему. Суд приговорил фигуранта к полутора годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства.