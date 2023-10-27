Ухтинский автомастер отправился за спиртным на машине клиента и устроил погоню
- 06:30 27 октября
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- Татьяна Зубова
В Ухте мастер угнал машину клиента. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе региональной Прокуратуры.
Как поясняется в материалах дела, в сентябре 2023 года 33-летний местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отправился среди ночи в магазин за спиртным. Доехать до торговой точки он решил на авто клиента, который оставил машину злоумышленнику для замены колесных арок.
В районе трех ночи после погони автомобиль правонарушителя задержали сотрудники Госавтоинспекции. Результаты медицинского освидетельствования задержанного подтвердили, что горожанин пьян.
В суде мужчина признал вину, раскаялся в содеянном и принес извинения потерпевшему. Ближайшие полтора года осуждннного ждут принудительные работы с удержанием заработной платы 10% в доход государства. Приговор в законную силу еще не вступил.
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