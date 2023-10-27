Ухтинский автомастер отправился за спиртным на машине клиента и устроил погоню

В Ухте мастер угнал машину клиента. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе региональной Прокуратуры.

Как поясняется в материалах дела, в сентябре 2023 года 33-летний местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отправился среди ночи в магазин за спиртным. Доехать до торговой точки он решил на авто клиента, который оставил машину злоумышленнику для замены колесных арок.