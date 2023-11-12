В "Универвидении-2023" в Сыктывкаре победил с песней собственного сочинения студент из Москвы
- 17:40 12 ноября
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- Елизавета Петрова
В "Универвидении-2023" в Сыктывкаре победил студент-медик из Москвы Эммануэль Мбахоту. Об этом сообщают в пресс-службе Коми.
11 ноября в Сыктывкаре на базе КСК "Лузалес-Арена" прошло финальное шоу "Универвидения". В нем приняли участие 44 конкурсанта из 40 регионов России. Со сцены прозвучало более ста песен, и победителем, лучшим голосом страны стал Эммануэль Мбахоту.
Студент-медик спел песню собственного сочинения. В качестве приза он получил путевку на 22-й всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" в 2024 году, который состоится в Саратове.Также молодой человек сможет записать и продвигать собственную песню благодаря VK Records. Студент сможет еще исполнить песню на международной выставке-форуме "Россия" в столице нашей страны.
Проект "Универвидение" проходит в столице Коми уже в 12-раз, он напоминает "Евровидение". В этом году были исполнены песни, которые студенты сочинили сами. Также молодые люди исполнили хиты и кавер-версии певцов, певиц российской и зарубежной эстрады, в том числе и с экспертами финального шоу.
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