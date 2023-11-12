В "Универвидении-2023" в Сыктывкаре победил с песней собственного сочинения студент из Москвы

В "Универвидении-2023" в Сыктывкаре победил студент-медик из Москвы Эммануэль Мбахоту. Об этом сообщают в пресс-службе Коми.

11 ноября в Сыктывкаре на базе КСК "Лузалес-Арена" прошло финальное шоу "Универвидения". В нем приняли участие 44 конкурсанта из 40 регионов России. Со сцены прозвучало более ста песен, и победителем, лучшим голосом страны стал Эммануэль Мбахоту.