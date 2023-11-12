В Коми за неделю подорожали чай, гречка и помидоры с огурцами

В региональном Комистате рассказал об изменении цен на товары и услуги с 31 октября по 7 ноября.

За прошедшую неделю гречка, масло сливочное и чай черный подорожали на 1,5 - 3%. Рыба мороженая, молоко пастеризованное и вермишель стали дороже на 0,5 - 1%.