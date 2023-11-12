В Коми за неделю подорожали чай, гречка и помидоры с огурцами
- 17:15 12 ноября
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В региональном Комистате рассказал об изменении цен на товары и услуги с 31 октября по 7 ноября.
За прошедшую неделю гречка, масло сливочное и чай черный подорожали на 1,5 - 3%. Рыба мороженая, молоко пастеризованное и вермишель стали дороже на 0,5 - 1%.
Взлетели цены и на помидоры с огурцами - на 8,1 - 13,7%. Морковь стала стоить меньше на 3,5%, бананы — на 0,9%.
Сосиски и сардельки, колбасы вареные и макароны стали дешевле на 2,4 - 5,5%. На масло подсолнечное и говядину цены стали ниже на 1,8 - 2,4%. Дешевле также стали хлеб ржано-пшеничный, маргарин, колбасы полукопченые и варено-копченые, сметана, сыры, сахар-песок — на 1-1,6%.
За свеклу столовую и лук репчатый теперь нужно будет платить меньше, они подешевели на 0,6 - 3,8%.
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