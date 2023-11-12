Экс-министр здравоохранения Коми работает травматологом в госпитале в зоне СВО на Украине
- 16:50 12 ноября
- 0+
- Елизавета Петрова
Экс-министр здравоохранения Коми работает травматологом в госпитале в зоне СВО. Об этом он сообщил "РИА Новости".
Как выяснилось, Игорь Дягилев в течение года думал ехать в зону боевых действий на Украину, и сейчас наконец решился. Контракт Дягилев подписал, посоветовавшись с семьей, родителями и главой Республики.
"Сердечко зажималось, когда бойцы стали попадать в республику, и мы занимались реабилитацией. Многие мои товарищи уехали на спецоперацию врачами", - рассказал он.
Бывший министр здравоохранения нашей республики рассказал о том, что в зоне СВО есть и другие врачи, которые ранее были административными работниками. Он поделился также, что функции врача он не выполнял около 15 лет, однако быстро освоился.
Дягилев уточнил, что его многие бывшие коллеги присылают гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование.
...