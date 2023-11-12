Экс-министр здравоохранения Коми работает травматологом в госпитале в зоне СВО на Украине

Экс-министр здравоохранения Коми работает травматологом в госпитале в зоне СВО. Об этом он сообщил "РИА Новости". Как выяснилось, Игорь Дягилев в течение года думал ехать в зону боевых действий на Украину, и сейчас наконец решился. Контракт Дягилев подписал, посоветовавшись с семьей, родителями и главой Республики.

"Сердечко зажималось, когда бойцы стали попадать в республику, и мы занимались реабилитацией. Многие мои товарищи уехали на спецоперацию врачами", - рассказал он.

Бывший министр здравоохранения нашей республики рассказал о том, что в зоне СВО есть и другие врачи, которые ранее были административными работниками. Он поделился также, что функции врача он не выполнял около 15 лет, однако быстро освоился.