К концу ноября в Коми поступит вакцина от коронавируса
- 16:00 12 ноября
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- Елизавета Петрова
К концу ноября в Коми ждут вакцину от коронавируса. Об этом БНК сообщили в региональном Минздраве.
Вакцины против корнавируса в больницах региона сейчас нет, однако внутри отрасли здравоохранения найдены деньги для покупки "Спутник-Лайт". Сумма составит более 4 миллионов рублей.
Закупка будет проходить в два этапа. Поставка вакцин "Спутник-Лайт" должна произойти в течение двух недель со дня заключения контракта, до конца ноября.
На сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о том, что с 30 октября по 5 ноября в России с COVID-19 госпитализировали 5 042 человека. По сравнению с предыдущей неделей, количество заболевших коронавирусом выросло на 33,4%.
В Коми официально подтверждены 260 новых случаев заболевания коронавирусом (неделей ранее было 206 зараженных).
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