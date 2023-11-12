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К концу ноября в Коми поступит вакцина от коронавируса

К концу ноября в Коми поступит вакцина от коронавирусаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

К концу ноября в Коми ждут вакцину от коронавируса. Об этом БНК сообщили в региональном Минздраве.

Вакцины против корнавируса в больницах региона сейчас нет, однако внутри отрасли здравоохранения найдены деньги для покупки "Спутник-Лайт". Сумма составит более 4 миллионов рублей.

Закупка будет проходить в два этапа. Поставка вакцин "Спутник-Лайт" должна произойти в течение двух недель со дня заключения контракта, до конца ноября.

На сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о том, что с 30 октября по 5 ноября в России с COVID-19 госпитализировали 5 042 человека. По сравнению с предыдущей неделей, количество заболевших коронавирусом выросло на 33,4%. 

В Коми официально подтверждены 260 новых случаев заболевания коронавирусом (неделей ранее было 206 зараженных).

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