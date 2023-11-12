К концу ноября в Коми поступит вакцина от коронавируса

К концу ноября в Коми ждут вакцину от коронавируса. Об этом БНК сообщили в региональном Минздраве.

Вакцины против корнавируса в больницах региона сейчас нет, однако внутри отрасли здравоохранения найдены деньги для покупки "Спутник-Лайт". Сумма составит более 4 миллионов рублей.