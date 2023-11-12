Минздрав оставил годовалого ребенка из Воркуты без жизненно важных лекарств

Минздрав компенсирует семье из Воркуты расходы на покупку лекарства для годовалого ребенка. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.

В Воркуте семейная пара обратилась в прокуратуру. Супруги рассказали о том, что их 12-месячный ребенок болен, ему постоянно необходимо принимать жизненно важные лекарства. В "Воркутинской детской больнице" семейной паре отказали в бесплатном обеспечении лекарствами, поэтому ей приходилось покупать препарат за свой счет. Всего муж и жена потратили на эти цели 54 тысяч рублей.