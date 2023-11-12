Минздрав оставил годовалого ребенка из Воркуты без жизненно важных лекарств
- 12:10 12 ноября
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Минздрав компенсирует семье из Воркуты расходы на покупку лекарства для годовалого ребенка. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.
В Воркуте семейная пара обратилась в прокуратуру. Супруги рассказали о том, что их 12-месячный ребенок болен, ему постоянно необходимо принимать жизненно важные лекарства. В "Воркутинской детской больнице" семейной паре отказали в бесплатном обеспечении лекарствами, поэтому ей приходилось покупать препарат за свой счет. Всего муж и жена потратили на эти цели 54 тысяч рублей.
После обращения прокуратуры Воркуты в Сыктывкарский городской суд региональный Минздрав вернул родителям малыша потраченные на лекарства деньги. Также был компенсирован моральный вред.
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