Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Минздрав оставил годовалого ребенка из Воркуты без жизненно важных лекарств

Минздрав оставил годовалого ребенка из Воркуты без жизненно важных лекарствФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Минздрав компенсирует семье из Воркуты расходы на покупку лекарства для годовалого ребенка. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.

В Воркуте семейная пара обратилась в прокуратуру. Супруги рассказали о том, что их 12-месячный ребенок болен, ему постоянно необходимо принимать жизненно важные лекарства. В "Воркутинской детской больнице" семейной паре отказали в бесплатном обеспечении лекарствами, поэтому ей приходилось покупать препарат за свой счет. Всего муж и жена потратили на эти цели  54 тысяч рублей.  

После обращения прокуратуры Воркуты в Сыктывкарский городской суд региональный Минздрав вернул родителям малыша потраченные на лекарства деньги. Также был компенсирован моральный вред.

...

  • 0

Популярное

Последние новости