В Коми участника СВО лишили жилья

В Коми одному из участников спецоперации срочно нужно найти жилье, так как он оказался жертвой «черного риелтора». Ситуацию мужчина рассказал главе республики, Владимиру Уйбе, во время проведения приема граждан.

Люди обратились к главе с вопросами о жилищных условиях, социальных выплатах и восстановлении документов. Один из пострадавших участников СВО обратился к Владимиру Уйбе с просьбой помочь в решении жилищного вопроса. Пару лет назад он стал жертвой мошенничества со стороны «черного риелтора» и просто остался на улице без крыши над головой. Но благодаря усилиям региональных властей, уже в феврале этому человеку будет предоставлено жилье в городском фонде.

Кроме того, по поручению Владимира Уйбы, были отправлены запросы в следственные органы с просьбой возобновить расследование дела о мошенничестве. Глава республики также обещал мужчине помощь в трудоустройстве, чтобы он смог обеспечить себя и свою семью достаточно солидными средствами.

Мать одного из участников СВО выразила благодарность Владимиру Уйбе за помощь в восстановлении документов. Без них ее сын, военнослужащий, не мог получить все положенные ему по закону выплаты. Теперь, когда у парня есть все необходимые документы, он в скором времени получит денежные средства в полном объеме.