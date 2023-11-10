Для учащихся Коми провели уроки налоговой грамотности

Используя материалы, инспекторы ФНС объяснили детям значение налогов в экономике страны. Юноши узнали, почему нужно платить налоги, какие виды налогов существуют и как они рассчитываются. Они также поняли, как используются собранные налоги и как устроен региональный бюджет.

Важным аспектом уроков были наглядные примеры, которые демонстрировали, как налоговая культура может повысить уровень благосостояния и социальной защищенности жителей страны. Особое внимание уделено роли каждого гражданина в формировании развития и процветания России.