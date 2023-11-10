Для учащихся Коми провели уроки налоговой грамотности
- 15:24 10 ноября
- 0+
- Дмитрий Толстенёв
ФНС России радует новостью - начиная с нового учебного года, учащиеся 5-6 классов в рамках проекта «юНГа» посетили первые уроки налоговой грамотности. Инициатива была успешно проведена в 43 школах Республики Коми, охватив 142 класса.
Используя материалы, инспекторы ФНС объяснили детям значение налогов в экономике страны. Юноши узнали, почему нужно платить налоги, какие виды налогов существуют и как они рассчитываются. Они также поняли, как используются собранные налоги и как устроен региональный бюджет.
Важным аспектом уроков были наглядные примеры, которые демонстрировали, как налоговая культура может повысить уровень благосостояния и социальной защищенности жителей страны. Особое внимание уделено роли каждого гражданина в формировании развития и процветания России.
В ходе занятий проводились мини-викторины по данной тематике, где наиболее активные и успевающие ребята получали значки с эмблемой проекта «юНГа». Это стимулировало их интерес и мотивацию к освоению материала.
Такая форма просветительского проекта дает возможность уже сегодня формировать финансовую грамотность у детей, чтобы в будущем они стали ответственными и осведомленными гражданами. Ведь молодежь - это будущее страны, и чем лучше они будут разбираться в финансовых вопросах, тем стабильнее и процветающей будет наша страна.
...