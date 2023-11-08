В Сыктывкаре привлекли к ответственности кредитора

Апелляционная жалоба ООО "Гарантированные Финансы" на решение Федеральной службы по надзору в сфере финансовых рынков по Республике Коми о привлечении к юридической ответственности была оставлена судом без удовлетворения. В результате ООО подверглось разбирательствам в соответствии с законами страны.

В соответствии с принятым решением ООО "Гарантированные финансы" належит уплатить административный штраф в размере 250 000 рублей. Доказательства нарушений соответствуют имеющимся в материалах дела фактам и обстоятельствам. Норм материального и процессуального права, которые могли бы привести к отмене или изменению постановления, не было выявлено.