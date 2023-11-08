В Сыктывкаре привлекли к ответственности кредитора
- 10:30 8 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
ООО "Гарантированные Финансы" было привлечено к наказанию за нарушение законов РФ о возврате просроченного долга. Решение было вынесено Эжвинским районным судом столицы Коми.
Апелляционная жалоба ООО "Гарантированные Финансы" на решение Федеральной службы по надзору в сфере финансовых рынков по Республике Коми о привлечении к юридической ответственности была оставлена судом без удовлетворения. В результате ООО подверглось разбирательствам в соответствии с законами страны.
В соответствии с принятым решением ООО "Гарантированные финансы" належит уплатить административный штраф в размере 250 000 рублей. Доказательства нарушений соответствуют имеющимся в материалах дела фактам и обстоятельствам. Норм материального и процессуального права, которые могли бы привести к отмене или изменению постановления, не было выявлено.
ООО "Гарантированные финансы" должно исполнить решение суда и уплатить указанный штраф в установленный срок. В противном случае, кредитор может столкнуться с дополнительными юридическими последствиями.
Таким образом, нарушение законодательства о возврате просроченной задолженности не останется безнаказанным, и компании придется нести административную ответственность за свои действия. Данное решение суда может послужить примером для других кредиторов.
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