Коми заняла 22-е место по доступности аренды в РФ

Согласно данным аналитического отчета РИА-Рейтинга, в республике Коми каждая вторая семья может позволить себе аренду квартиры. Для того чтобы иметь возможность арендовать жилье, доход семьи должен составлять не менее 102,2 тысячи рублей.

Этот показатель позволяет Коми занять 22-е место среди других регионов России по уровню доступности арендного жилья. Аналитики при расчете данных предполагали, что в составе семьи находится двое взрослых и двое детей. В среднем, 70% средств, оставшихся после вычета прожиточных минимумов из семейного бюджета, тратится на аренду жилья, а оставшиеся 30% используются на другие расходы.

Эти результаты демонстрируют значительное разнообразие в доступности арендного жилья по регионам России. Семьям в Коми предоставляется широкий выбор жилья для аренды, что позволяет им обеспечивать своих членов комфортными условиями проживания.

Правительство республики Коми уже принимает меры для улучшения доступности арендного жилья. В рамках программы поддержки семей, которые не могут позволить себе собственное жилье, будет предоставлено дополнительное финансирование для аренды недвижимости.

Это будет способствовать улучшению жизненных условий многих семей в Коми и сделает жилье более доступным для широкого круга населения.