Врач Эжвинской больницы рассказала, как определить у ребенка инсульт
- 14:15 5 ноября
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Врач Эжвинской больницы рассказала телеканалу "Юрган", как определить у ребенка инсульт.
Невролог отделения реабилитации Эжвинской больницы Татьяна Поплевина отметила, что теоретически у детей при возникновении инсульта должны быть такие же симптомы, как и у взрослых. Однако на практике определить инсульт у ребят проблематично: дети, не достигшие трехлетнего вохраста еще плохо говорят, а новорожденные совсем не умеют это делать.
Медик посоветовала родителям обращать внимание на двигательную акивность детей. Если они не используют руку или ногу с одной стороны, возникли судороги и рвота, нужно обратиться к медикам.
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