Врач Эжвинской больницы рассказала, как определить у ребенка инсульт

Врач Эжвинской больницы рассказала телеканалу "Юрган", как определить у ребенка инсульт.

Невролог отделения реабилитации Эжвинской больницы Татьяна Поплевина отметила, что теоретически у детей при возникновении инсульта должны быть такие же симптомы, как и у взрослых. Однако на практике определить инсульт у ребят проблематично: дети, не достигшие трехлетнего вохраста еще плохо говорят, а новорожденные совсем не умеют это делать.