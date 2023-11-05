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Врач Эжвинской больницы рассказала, как определить у ребенка инсульт

Врач Эжвинской больницы рассказала, как определить у ребенка инсультФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Врач Эжвинской больницы рассказала телеканалу "Юрган", как определить у ребенка инсульт. 

Невролог отделения реабилитации Эжвинской больницы Татьяна Поплевина отметила, что теоретически у детей при возникновении инсульта должны быть такие же симптомы, как и у взрослых. Однако на практике определить инсульт у ребят проблематично: дети, не достигшие трехлетнего вохраста еще плохо говорят, а новорожденные совсем не умеют это делать. 

Медик посоветовала родителям обращать внимание на двигательную акивность детей. Если они не используют руку или ногу с одной стороны, возникли судороги и рвота, нужно обратиться к медикам.

Ранее мы писали о том, что сыктывкарский врач развеяла мифы о вакцине от гриппа.

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