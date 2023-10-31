Сыктывкарский врач развеяла мифы о вакцине от гриппа
- 09:30 31 октября
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- Служба новостей
Вакцинация от гриппа остается наиболее эффективным и популярным методом профилактики этого заболевания. Однако вокруг нее существует несколько распространенных заблуждений, которые были разобраны заместителем главного врача по лечебной части Сыктывкарской городской поликлиники №3, Юлией Башлыковой, по информации пресс-службы Минздрава Коми.
Первый миф состоит в том, что переболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы от гриппа, часто полагают, что вакцина неэффективна. Однако это неверное предположение. Специалист отмечает, что вакцинированные люди могут заразиться другим штаммом вируса, отличным от того, против которого они были привиты. Тем не менее, вакцинация все равно повышает шансы на защиту от гриппа и его осложнений, а также снижает воздействие вируса на людей с ослабленным иммунитетом.
Второй миф заключается в утверждении, что вакцина защищает только от одного штамма гриппа. На самом деле практически все вакцины от гриппа содержат антигены нескольких типов вируса. Кроме того, состав штаммов вируса в вакцине обновляется каждый год в соответствии с текущей эпидемиологической ситуацией.
Третий миф утверждает, что частая вакцинация со временем ослабляет иммунитет. Однако любая прививка на самом деле активирует иммунитет, поскольку содержит антигены, на которые иммунная система начинает реагировать. Вакцина способствует стимуляции иммунитета, и привитые от гриппа люди реже заболевают другими респираторными инфекциями.
Вакцинация является надежным способом профилактики гриппа. Прививаясь, вы защищаете не только свое здоровье, но и здоровье людей вокруг вас. Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе гриппа, является важной задачей национального проекта "Демография".
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