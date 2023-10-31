Сыктывкарский врач развеяла мифы о вакцине от гриппа

Вакцинация от гриппа остается наиболее эффективным и популярным методом профилактики этого заболевания. Однако вокруг нее существует несколько распространенных заблуждений, которые были разобраны заместителем главного врача по лечебной части Сыктывкарской городской поликлиники №3, Юлией Башлыковой, по информации пресс-службы Минздрава Коми.

Первый миф состоит в том, что переболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы от гриппа, часто полагают, что вакцина неэффективна. Однако это неверное предположение. Специалист отмечает, что вакцинированные люди могут заразиться другим штаммом вируса, отличным от того, против которого они были привиты. Тем не менее, вакцинация все равно повышает шансы на защиту от гриппа и его осложнений, а также снижает воздействие вируса на людей с ослабленным иммунитетом.