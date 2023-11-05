В Сыктывдинском районе на трассе перевернулся Chevrolet

Авария произошла 4 ноября в первом часу дня. 68-летний водитель, управляя Chevrolet Aveo, совершал движение по трассе Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар. Не справившись с управлением, он съехал в кювет, в итоге авто перевернулось.

Ранее мы писали о том, что в ДТП под Усинском умер 19-летний парень, который находился за рулем иномарки. Молодой человек также не справился с управлением, в результате произошло столкновение его автомобиля с автобусом. У 19 летней пассажирки были диагностированы серьезные травмы.