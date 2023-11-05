В Сыктывдинском районе на трассе перевернулся Chevrolet
- 11:50 5 ноября
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- Елизавета Петрова
Фото БНК
На трассе в Сыктывдинском районе перевернулась иномарка. Об этом сообщает БНК.
Авария произошла 4 ноября в первом часу дня. 68-летний водитель, управляя Chevrolet Aveo, совершал движение по трассе Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар. Не справившись с управлением, он съехал в кювет, в итоге авто перевернулось.
Водитель получил множественные травмы, его доставили в больницу. Известно, что мужчина имеет права 37 лет.
Ранее мы писали о том, что в ДТП под Усинском умер 19-летний парень, который находился за рулем иномарки. Молодой человек также не справился с управлением, в результате произошло столкновение его автомобиля с автобусом. У 19 летней пассажирки были диагностированы серьезные травмы.
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