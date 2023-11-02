Появилось видео смертельного ДТП под Усинском

Очевидцы опубликовали видео смертельного ДТП под Усинском. Напомним, трагедия случилась вчера, 1 ноября, на трассе "Подъезд к Усинску". 19-летний молодой человек, находясь за рулем автомобиля Chevrolet Niva, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В результате чего произошло столкновение с автобусом ПАЗ, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель "Нивы" скончался до приезда скорой помощи. 19-летняя пассажирка легкового авто получила серьезные травмы. По последним данным, девушка впала в кому. Отметим, молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности.

Кроме этого, известно как минимум о семи пострадавших пассажирах автобуса: 38-летний мужчина получил ушиб грудной клетки, ушиб головы и носа диагностировали у 48-летней пассажирки, с ушибами бедра, голени и коленного сустава госпитализировали 42-летнюю женщину, закрытый перелом носа и ушиб мягких тканей лица получила 51-летняя пассажирка. 21-летний и 22-летний юноши отделались ушибом грудной клетки, ссадинами и ушибом левого голеностопного сустава соответственно.

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