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Появилось видео смертельного ДТП под Усинском

Появилось видео смертельного ДТП под Усинском Фото очевидцев

Очевидцы опубликовали видео смертельного ДТП под Усинском.

Напомним, трагедия случилась вчера, 1 ноября, на трассе "Подъезд к Усинску". 19-летний молодой человек, находясь за рулем автомобиля Chevrolet Niva, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В результате чего произошло столкновение с автобусом ПАЗ, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель "Нивы" скончался до приезда скорой помощи. 19-летняя пассажирка легкового авто получила серьезные травмы. По последним данным, девушка впала в кому. Отметим, молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности.

Кроме этого, известно как минимум о семи пострадавших пассажирах автобуса: 38-летний мужчина получил ушиб грудной клетки, ушиб головы и носа диагностировали у 48-летней пассажирки, с ушибами бедра, голени и коленного сустава госпитализировали 42-летнюю женщину,  закрытый перелом носа и ушиб мягких тканей лица получила 51-летняя пассажирка. 21-летний и 22-летний юноши отделались ушибом грудной клетки, ссадинами и ушибом левого голеностопного сустава соответственно.

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Напомним, днем ранее в Коми другая авария на трассе попала в объектив свидетелей. Авто-леди не справилась с управлением, врезалась в машину впереди себя, после выскочила на "встречку" и столкнулась "в лоб" с каретой скорой помощи. От удара "Газель" медиков развернуло и унесло в кювет.

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