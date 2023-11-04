На сцене Универвидения в Коми выступят более 30 солистов и 10 коллективов

Отечественный ответ "Евровидению" – проект "Универвидение" пройдет в Коми с 5 ноября по 12 ноября.

75 участников из 40 регионов России съедутся в Республику Коми, чтобы определить лучшего студента-вокалиста России. 6 ноября в Сыктывкаре начнутся состязания Национального музыкального проекта "Универвидение". Студенты представят регионы России от Карелии до Кемеровской области. Кроме того, в конкурсе примут участие два иностранных студента – граждане Анголы и Нигерии.

Проект Российского Союза Молодежи проводится под эгидой Правительства Республики Коми.

Формат "Универвидения" отличается от многих вокальных проектов и позволяет участникам не только продемонстрировать свой талант, но и получить новый опыт от работы с профессиональным составом членов жюри и с коллегами из разных регионов. В программе — конкурсные прослушивания, два полуфинальных концерта, работа с экспертами, образовательная программа и финальное шоу. В проекте участвуют студенты образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций до 35 лет.

В заочном этапе проекта 2023 года приняли участие более 250 исполнителей и творческих коллективов. В очный этап прошли 31 солист и 10 коллективов. Шесть участников испытают свои силы на "Универвидении" во второй раз. Две участницы прошлого года привезут на конкурс уже собственные песни, в то время как в прошлом году они выступали с каверами.

"Этот проект занимает особое место в сердце: хочу снова испытать эти эмоции, снова окунуться в атмосферу творчества и музыки, поработать над собой и над созданием прекрасного финального шоу. В прошлом году мне посчастливилось выступить на финальном концерте в дуэте с экспертом. Сейчас хочется повторить, как минимум, подобный опыт и в дополнение выступить уже и как участник-финалист", - поделилась студентка Российской академии музыки имени Гнесиных Анастасия Шапочкина.

Однако большая часть участников – не профессиональные вокалисты, а студенты классических или технических вузов.