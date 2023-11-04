На сцене Универвидения в Коми выступят более 30 солистов и 10 коллективов
- 13:00 4 ноября
- 12+
- Служба новостей
Отечественный ответ "Евровидению" – проект "Универвидение" пройдет в Коми с 5 ноября по 12 ноября.
75 участников из 40 регионов России съедутся в Республику Коми, чтобы определить лучшего студента-вокалиста России. 6 ноября в Сыктывкаре начнутся состязания Национального музыкального проекта "Универвидение". Студенты представят регионы России от Карелии до Кемеровской области. Кроме того, в конкурсе примут участие два иностранных студента – граждане Анголы и Нигерии.
Проект Российского Союза Молодежи проводится под эгидой Правительства Республики Коми.
Формат "Универвидения" отличается от многих вокальных проектов и позволяет участникам не только продемонстрировать свой талант, но и получить новый опыт от работы с профессиональным составом членов жюри и с коллегами из разных регионов. В программе — конкурсные прослушивания, два полуфинальных концерта, работа с экспертами, образовательная программа и финальное шоу. В проекте участвуют студенты образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций до 35 лет.
В заочном этапе проекта 2023 года приняли участие более 250 исполнителей и творческих коллективов. В очный этап прошли 31 солист и 10 коллективов. Шесть участников испытают свои силы на "Универвидении" во второй раз. Две участницы прошлого года привезут на конкурс уже собственные песни, в то время как в прошлом году они выступали с каверами.
"Этот проект занимает особое место в сердце: хочу снова испытать эти эмоции, снова окунуться в атмосферу творчества и музыки, поработать над собой и над созданием прекрасного финального шоу. В прошлом году мне посчастливилось выступить на финальном концерте в дуэте с экспертом. Сейчас хочется повторить, как минимум, подобный опыт и в дополнение выступить уже и как участник-финалист", - поделилась студентка Российской академии музыки имени Гнесиных Анастасия Шапочкина.
Однако большая часть участников – не профессиональные вокалисты, а студенты классических или технических вузов.
"Мечтала об "Универвидении" несколько лет. В прошлом году я подавала заявку, но не прошла. Сейчас я очень счастлива, что у меня есть такая возможность представлять свой университет и область на столь серьезном конкурсе. Ожидаю от конкурса новых знакомств, хотелось бы показать большему количеству людей свою авторскую музыку", - рассказала о планах студентка Воронежского филиала Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Ольга Черникова.
Василий Перевощиков из Алтайского государственного университета захотел попасть на "Универвидение" еще в прошлом году после того, как в проекте поучаствовала его однокурсница: "Она поделилась своими эмоциями, и я сразу загорелся идеей поехать в следующем году на "Универвидение". И вот когда уже в этом году пришли списки, где есть мое имя, моему счастью не было предела!"
Некоторые участники борются за право стать конкурсантом "Универвидения" несколько лет: кто-то проходит региональные этапы, но не попадает на сам проект, а кому-то приходится дожидаться совершеннолетия.
"Я подавала заявку на "Универвидение" еще в прошлом году и прошла. Но потом оказалось, несовершеннолетним участвовать нельзя, а мне было 17 лет, поэтому пришлось смотреть на "Универвидение" только через экран монитора. Не могу сказать, что мечтала попасть, но хотела еще с прошлого года, ведь это хороший этап в развитии вокалиста. А также еще одна возможность завести новых друзей и знакомых с общими интересами, с которыми у вас будет та самая теплая связь и воспоминания. Я верю, что "Универвидение" покажет мне мои истинные чувства, желания и эмоции", - уверена студентка Нижневартовского строительного колледжа Ольга Макиенко.
Эммануэль Мбахоту из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова рассказал, что давно хотел поучаствовать в этом конкурсе, но пропускал информацию о регистрации:
"Я очень рад, что вовремя нашел его в этом году. Я люблю путешествовать, поэтому очень рад, что на "Универвидение" поеду в другой город. Петь мне нравилось всегда, но много заниматься музыкой я начал только когда приехал учиться в Россию".
...