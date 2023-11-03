Сыктывкарских водителей проверят на трезвость

В Сыктывкаре водителей проверят на трезвость. Сотрудники Госавтоинспекции выйдут на рейды уже сегодня, 3 ноября. А завершается профилактические мероприятия 6 ноября, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Коми.

Наряды ДПС прежде всего будут останавливать водителей, которые нарушают правила ПДД.