Сыктывкарских водителей проверят на трезвость
- 07:00 3 ноября
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре водителей проверят на трезвость. Сотрудники Госавтоинспекции выйдут на рейды уже сегодня, 3 ноября. А завершается профилактические мероприятия 6 ноября, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Коми.
Наряды ДПС прежде всего будут останавливать водителей, которые нарушают правила ПДД.
Автолюбителей, у которых нет признаков алкогольного опьянения, а также характерного запаха спиртного, стражи порядка незамедлительно отпустят. В противном случае водителям необходимо будет пройти медицинское освидетельствование.
Напомним, ранее в Коми приняли постановление, согласно которому жители региона, сообщившие о нетрезвых водителях на дорогах, получат вознаграждение три тысячи рублей. Для получения денежных средств информирующий обязан назвать регистрационный номер нарушителя и свои контакты. Если факт алкогольного опьянения подтвердится, гражданин может обратиться в профильную организацию, (например, ГКУ РК "Дорожный контроль" в Коми).
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