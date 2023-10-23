Жителям Коми обещают три тысячи рублей за сообщение о нетрезвых водителях

Жители Коми могут передать информацию в полицию нетрезвом водителе и получит за это вознаграждение, сообщает МВД региона. В феврале 2023 года было принято постановление правительства, которое предусматривает выплату денежного вознаграждения гражданам за информирование полиции о нарушениях и угрозах общественному порядку, особенно в области безопасности дорожного движения. Граждане, ставшие свидетелями нарушений, таких как вождение транспортного средства нетрезвым водителем или скрытие с места ДТП, могут передать информацию о правонарушителе в полицию и, в случае подтверждения нарушения, получить денежное вознаграждение.

Для того чтобы получить вознаграждение, информатор должен указать государственный регистрационный номер транспортного средства нарушителя и предоставить свои контактные данные. Если факт правонарушения подтверждается полицией, гражданин может обратиться в соответствующую организацию (например, ГКУ РК "Дорожный контроль" в Коми) для получения денежного вознаграждения. Необходимо обратиться в течение 30 дней после сообщения в полицию о нарушении.

Размер вознаграждения составляет 3000 рублей за одно сообщение, и оно выплачивается однократно после вычета подоходного налога. Решение о выплате принимается в течение 20 рабочих дней после предоставления всех необходимых документов, а деньги перечисляются в течение 5 рабочих дней после принятия решения.