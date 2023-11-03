В зоне СВО погибли два бойца из Коми

Рядовой Сергей Егоров - уроженец поселка Сыня. До прохождения службы в рядах вооружённых сил Российской Федерации жил и работал в Печоре. Выполнял боевые задачи в должности номера расчёта стрелкового отделения.

В ходе военной спецоперации погибли два бойца из Коми Сергей Егоров и Станислав Белов. Трагической новостью поделился в своем телеграм-канале глава региона Владимир Уйба.

Напомним, ранее в Коми бывший учитель раскрыла преступную схему и через суд добилась справедливости для наследников своего ученика, погибшего в зоне СВО. В преступной схеме участвовали работники социальной службы и местный полицейский. Они обманным путем присвоили себе выплату, положенную родным погибшего от государства. Преподаватель обратилась в прокуратуру, добилась возбуждения уголовного дела. В итоге мошенники арестованы, а деньги переданы семье погибшего.