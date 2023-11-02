10-летняя девочка уронила айфон в ванну и умерла
- 16:30 2 ноября
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- Служба новостей
В городе Ачинск, Красноярский край, произошло трагическое происшествие с школьницей. В отсутствие родителей девочка решила принять ванну с пеной и поставила свой телефон на зарядку рядом с ванной, сообщает НТВ.
Во время разговора в социальных сетях она неудачно удержала телефон, и он упал в воду. Следствие предполагает, что сильный электрический ток, вызванный ударом, стал причиной мгновенной смерти девочки. При возвращении домой вечером родители обнаружили свою дочь мертвой в ванной комнате. В настоящее время проводится проверка.
Напомним также, ранее еще одна трагедия произошла в Коми. 1 ноября, на трассе "Подъезд к Усинску" Chevrolet Niva, столкнулась с автобусом ПАЗ, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель "Нивы" скончался до приезда скорой помощи. 19-летняя пассажирка легкового авто получила серьезные травмы. По последним данным, девушка впала в кому.
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