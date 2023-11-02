10-летняя девочка уронила айфон в ванну и умерла

В городе Ачинск, Красноярский край, произошло трагическое происшествие с школьницей. В отсутствие родителей девочка решила принять ванну с пеной и поставила свой телефон на зарядку рядом с ванной, сообщает НТВ.

Во время разговора в социальных сетях она неудачно удержала телефон, и он упал в воду. Следствие предполагает, что сильный электрический ток, вызванный ударом, стал причиной мгновенной смерти девочки. При возвращении домой вечером родители обнаружили свою дочь мертвой в ванной комнате. В настоящее время проводится проверка.