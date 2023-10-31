Авария с улетевшей в кювет "скорой" под Ухтой попала на видео

ДТП на автодороге Ухта-Ярега попало на видео. Очевидцы предоставили запись момента аварии. На кадрах видно, как легковой автомобиль (предположительно Renault Sandero) выскочил на встречную полосу и столкнулся с машиной скорой помощи. В результате столкновения иномарку "откинуло" назад, а "скорую" развернуло и унесло в кювет. Жуткие кадры очевидцев смотрите в нашем телеграм-канале .

Напомним, ранее в Ухте в результате крупного ДТП пострадавший оказался "заложником" собственного авто. При столкновении машину сильно помяло, и спасатели не могли достать при эвакуации горожанина. Отметим, в аварии также пострадали еще пять человек: водители обеих иномарок, пассажиры автобуса и один пассажир легкового авто. На месте работали спасательные службы города, в том числе реанимобиль.