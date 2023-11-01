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На пассажира, из-за которого экстренно сел самолет в Сыктывкаре, завели дело

На пассажира, из-за которого экстренно сел самолет в Сыктывкаре, завели делоФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Пассажир, из-за которого посадили самолет в Сыктывкаре, ответит перед законом. В отношении его завели дело по статье "Хулиганство". Расследованием занимается транспортная полиция.

Напомним, инцидент случился вчера, 31 октября. На борту самолета "Иркутск - Москва". Один из пассажиров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вел себя настолько агрессивно, что самолету пришлось совершить внеплановую посадку в аэропорту Сыктывкара. Мужчина устроил настоящую драку и избил 22-летнего молодого человека.

На сегодняшний день о дебошире известно немного. Ему 33 года, он проживает в Ямале. Что стало причиной такого поведения сейчас выясняют правоохранители.

Потерпевший получил множество травм, его госпитализировали в местную больницу.

Ранее, в аэропорту столицы Коми экстренно приземлился самолет из-за женщины, которой стало плохо во время полета. Тогда жизнь пассажирки спасла экстрасенс. 

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