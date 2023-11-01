На пассажира, из-за которого экстренно сел самолет в Сыктывкаре, завели дело

Пассажир, из-за которого посадили самолет в Сыктывкаре, ответит перед законом. В отношении его завели дело по статье "Хулиганство". Расследованием занимается транспортная полиция.

Напомним, инцидент случился вчера, 31 октября. На борту самолета "Иркутск - Москва". Один из пассажиров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вел себя настолько агрессивно, что самолету пришлось совершить внеплановую посадку в аэропорту Сыктывкара. Мужчина устроил настоящую драку и избил 22-летнего молодого человека.